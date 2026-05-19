Screenshot: Gizmodo US/ The Android Show Google（グーグル）が毎年開催する、開発者向けカンファレンスGoogle I/O。今年は今日、19日からスタート。日本時間では19日の真夜中26時（20日2時）から基調講演が始まります。これに先駆けて、先週開催されたThe Android Show: I/O Edition 2026では、AIを主軸としたAndroidのアップデートがすでに発表されています。昨年のGoogle I/Oでは、Gemi