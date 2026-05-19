■敵地パドレス戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に先発。7回3安打8奪三振1失点、今季最多となる107球を投げ快投を披露したが、チームは0-1で敗れ、4勝目はならなかった。試合後、敵将からは「最高の投手の一人だ」と賛辞が送られた。山本は初回、2番アンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席への先制ソロを被弾。ただその後は安定のピッチングを披露。2回は3者凡退に抑え、3