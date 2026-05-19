記事ポイント創業350年超の第一酒造が、築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」「米蔵」の敷地内で「ひやガーデン」を2026年6月12日から7月25日まで開催非売品の限定酒など日本酒数種類が飲み放題、特製弁当・地元名水豆腐付きで、前売り金曜4,200円・土曜5,200円（税込）今年から土曜日はイベント終了後に佐野駅まで無料バスが運行、地元ホテルの宿泊割引プランとも連携 栃木県佐野市の第一酒造が、2026年6月12日（金）