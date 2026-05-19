記事ポイント吉祥寺の15店舗のBARが集結する1日限定のカクテルイベントが2026年5月24日（日）にコピス吉祥寺で開催されますリストバンド1枚（前売3,000円）でシェイクカクテル・地産地消カクテルの試飲や賛助会15社の試飲ブースが楽しめます子ども向け無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」も同時開催で、家族連れでも参加できます 吉祥寺に点在するBARが一堂に会する初のイベントが、2026年5月24日（日）の1日限