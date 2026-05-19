記事ポイント2026年5月23日（土）、佐賀県鳥栖市で子ども向け整備士体験イベントが開催されます車の点検・洗車・塗装など6種類の体験コーナーが用意されています全体験終了後にポップコーンプレゼントとハズレなし抽選会が実施されます 本物の整備工場で、子どもが整備士のつなぎを着て働く体験ができるイベントが佐賀県で開催されます。ENEOSウイングが2026年5月23日（土）に鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場（佐賀県鳥