「キリン 午後の紅茶」新CM「はじまりの午後」篇場面カット 「キリン 午後の紅茶」ブランドキャラクターを務める目黒蓮（Snow Man）が出演する新CM「はじまりの午後」篇の放映を全国で順次開始。目黒は同CMの撮影で人生初となるイギリスを訪れ、世界中で愛される紅茶の文化を肌で体感した。キリンビバレッジは、紅茶飲料ブランド「キリン 午後の紅茶」のレギュラーシリーズ（ストレートティー、ミルクティー、レモ