記事ポイントこんにゃくパークが2026年5月16日〜31日、『こんにゃく麺の日』・『こんにゃくの日』にあわせた特別イベントを開催します無料こんにゃくバイキングで15種類のメニューが楽しめ、5月20日・29日は来場者にミニこんにゃくゼリーが配布されます6種類の商品をセットにした1,404円（税込）の限定セットも販売されます 群馬県にあるこんにゃくのテーマパーク「こんにゃくパーク」が、2026年5月16日（土）から31日（日）