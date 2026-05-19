記事ポイント東亞合成「アロンアルフア 光」が第64回静岡ホビーショーに出展専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮し、白化現象も防止小中高生招待日にはメタル製プロペラ飛行機の工作体験を実施 東亞合成が展開する瞬間接着剤ブランド「アロンアルフア」が、2026年5月13日から17日にかけてツインメッセ静岡（静岡市駿河区）で開催された「第64回静岡ホビーショー」（主催：静岡模型教材協同組合）に出展しました。南館C-33の