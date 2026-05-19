記事ポイント没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」が北海道北広島市Fビレッジ SUNNY TERRACE 2Fに2026年5月18日オープン雪洞（約80℃）・石洞（約90℃）の2つの洞窟サウナとミュージックロウリュを両室に採用グルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が同日同フロアで同時オープン 北海道北広島市Fビレッジに、没入型サウナ施設「洞サウナ(DO SAUNA)」とグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が202