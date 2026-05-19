記事ポイント公式サイトリニューアルを記念し、全プランの料理代金が50％OFFになるキャンペーンを先着10社限定で実施中ライトコース1人3,000円から、ローストビーフ食べ放題＆全9品が楽しめるコスパの高い出張ケータリング機材搬入から撤収まで全スタッフ対応、オフィスや会議室が本格ケータリング会場になります 大阪市内の企業懇親会や謝恩会、キックオフイベントに向けた出張ケータリングサービスが、大規模な値引きキャン