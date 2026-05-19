記事ポイント2026年5月29日（こんにゃくの日）に群馬県・道の駅しもにたで試食イベントを開催刺身こんにゃく・味付けこんにゃく・スイーツこんにゃくの3種類が試食できます手書きPOPで売上298%増を達成した実績を持つ道の駅が仕掛ける地域活性イベントです 群馬県甘楽郡下仁田町に位置する「道の駅しもにた」が、5月29日の「こんにゃくの日」に合わせた試食イベントを開催します。手書きPOPを軸にした売場づくりで数々の実績