記事ポイント鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と鉄道育成アプリ『ソダテツ』に、2026年4月からOsaka Metroの車両と路線が実装された御堂筋線10系・10A系や中央線400系・30000A系など、大阪市営地下鉄時代から最新型までの新旧さまざまな車両が登場するOsaka Metro実装を記念したイベントが両アプリで同時開催されている JR西日本グループが企画・開発・運営する鉄道アプリ2作に、2026年4月、Osaka Metro（