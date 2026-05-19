記事ポイント岐阜県郡上市の有機JAS認定農場で、6月27日（土）にハーブ収穫体験会が開催されますイングリッシュラベンダー・カモミール・アップルミントの収穫と、ラベンダースティック作りが体験できます農場内のキャンプ場「HOLY FUNGUS」に前泊するプランも用意されています 国産オーガニックコスメを手がけるネオナチュラルが、岐阜県郡上市にある自社農場で毎年恒例のハーブ収穫体験会を2026年も開催します。里山の自然