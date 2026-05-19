西山徹氏がクリエイティブディレクターを務める今春誕生のファッションブランド「Buffer（バッファ）」が、ゲームメーカー・SEGAとのコラボレーションコレクションを5月23日に発売する。1980年代から90年代にかけてゲームセンターで親しまれた名作タイトルを現代的に再解釈し、ファッションとして蘇らせた。【写真多数】「Buffer × SEGA」コラボレーションアイテム今回のコレクションでは、アーケードシューティングゲーム『