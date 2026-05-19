俳優の見上愛、上坂樹里がWヒロインを務める2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』のフォトブック『見上愛＆上坂樹里 meets NHK 連続テレビ小説 風、薫る』（宝島社）が完成。 セットアップのスーツに身を包んだ華やかな表紙が解禁された。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。