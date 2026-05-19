ロックバンド・OKAMOTO’Sの新曲「That’s All I Wish」が、6月14日午後9時から放送開始となるABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の主題歌に起用されることが決定した。【写真】「父は父、子は子の顔になっています」浜田＆ハマの“レア”な親子2ショット『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負のバトルを繰り広げる婚活リアリティーショー。「結婚についてリアルに考え