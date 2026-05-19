上皇ご夫妻が神奈川県葉山町で静養に入られました。上皇ご夫妻はきょう午前11時半すぎ、神奈川県の葉山町に車で到着し、地元住民や観光客らから出迎えを受けられました。沿道から声をかけられると、ご夫妻は車の窓を開けて手を振り、御用邸に入られました。おふたりは、去年秋にも葉山町で静養していて、近くの岬を散策した際には地元住民らとおよそ15分間にわたって交流される場面もみられました。現在92歳と91歳のおふたりは、今