◇ナ・リーグパドレス1―0ドジャース（2026年5月18日サンディエゴ）パドレスは18日（日本時間19日）、本拠でのドジャース戦との首位攻防初戦に勝利を収め、4連勝で首位に立った。初回にミゲル・アンドゥハー選手（31）の4号ソロで先制すると、投手がリードを死守。先発のマイケル・キング投手（30）が7回4安打無失点と試合をつくり、8回はアダム、9回は絶対的守護神のメーソン・ミラー投手（27）が確実に締め、15セーブ