◇MLB マリナーズ6-1ホワイトソックス(日本時間19日、T-モバイル・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が2番・ファーストで先発出場。3打数2安打と打撃でこの日も打線を牽引しますが、チームは1得点のみに終わり黒星を喫しました。初回の第1打席で四球を選んだ村上選手は、スコア0-1とビハインドの3回に1死1塁から痛烈なライト前ヒットを放ち、チャンスを拡大させます。得点につながりませんでしたが、その後、両チームが1点ず