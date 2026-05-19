AIが、5月17日にフランス カンヌで開催されたカンヌ映画祭唯一公認の国際社交セレモニー『CANNES GALA 2026』において、“Preuve de Do”（プルーヴ・デュ・ドー／道の証）の称号を授与された。 （関連：【映像あり】AI、カンヌ映画祭唯一公認の国際社交セレモニー『CANNES GALA 2026』にて放映されたメッセージ） 『CANNES GALA』は、カンヌ映画祭公認の社交界で2024年から開催されており、