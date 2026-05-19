『ストリートファイター6』にて、プレイヤーのオリジナルアバターを使用した新モード「アバターランダムマッチ」と「アバターアーケード」が、5月28日に配信されることが発表された。 【画像あり】アバターを使った新モードスクリーンショット いずれもYear 3最後の追加キャラクターとなる「イングリッド」の配信日と同日に実装される。「