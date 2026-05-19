2026年5月16日、Gucci は、ニューヨーク・タイムズスクエアにて2027 クルーズコレクション「GucciCore」を発表しました。グッチにとってニューヨークは、1953年にイタリア国外初となるショップをオープンした特別な都市です。70年以上にわたりブランドの歴史と深く結びついてきたこの街で発表された「GucciCore」は、単なる新コレクションではなく、グッチ自身の“帰還”として位置づけられています。Courtesy of Gucci舞台となっ