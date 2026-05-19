AIコードエディタ「Cursor」を開発するAnysphereが、コーディングエージェント向けの新モデル「Composer 2.5」を発表しました。Composer 2.5はCursor上で利用可能になっており、従来モデルの「Composer 2」と比べて、長時間のタスクを継続して処理する能力、複雑な指示への追従性、ユーザーとの協働しやすさが大きく改善されたとのことです。Composer 2.5 の紹介 · Cursorhttps://cursor.com/ja/blog/composer-2-5Composer 2.