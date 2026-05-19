タレントの大竹まこと（７６）が１９日、東京・浜松町の文化放送で、パーソナリティーを務める同局の「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・前１１時３０分）の生放送中に記者会見を行った。２００７年５月７日に始まった同番組は、今月で２０年目に突入。番組内で出演者の会見を生放送するのは同局でも初の試みだが、節目を迎えた感想を聞かれ「はあ？」と“らしい”第一声で笑わせた。長くオンエアされている事実