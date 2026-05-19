カタールの大会運営・レガシー最高委員会（ＳＣ）は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）との間で締結した知識・専門技術移転に関する覚書（ＭｏＵ）に基づき、２０２６年北中米Ｗ杯に専門家チームやスタッフを派遣した。次回大会の円滑な運営を支援するため、２０２２年カタールＷ杯などで培った「世界最高峰のノウハウ」を現地に注入する。覚書の調印式はカタールの首都ドーハで行われ、ＳＣのハッサン・アル・タワディ事務局長とＦ