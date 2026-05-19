歌舞伎俳優の中村獅童、中村夏幹（なつき）が１９日、都内で行われた「六月大歌舞伎」（６月３〜２５日）昼の部「子連れ狼」の取材会に出席した。叔父の萬屋錦之介さんが当たり役にした傑作時代劇の主人公・拝一刀（おがみ・いっとう）を獅童が演じ、獅童の次男・夏幹が息子の大五郎を演じる。大五郎は前髪を残し、頭頂部からサイドを剃（そ）った髪形が印象的だが、報道陣から「髪形は気に入ってますか？」と聞かれた夏幹は「