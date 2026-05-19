フランス人俳優・ジャン・レノ（77）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。動物モノマネで、黒柳徹子（92）と意気投合した。【写真】かわいい…ドラえもんになったジャン・レノハリウッドや世界で活躍するジャンは、日本が初公演となる、自身の半生を語る一人舞台で来日中。モロッコ・カサブランカで生まれたジャンは、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウッドでも大活躍