ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が１８日、北中米Ｗ杯に出場する２６人を発表した。ＧＫアリソン（リバプール）、ＣＢマルキーニョス（パリＳＧ）、ＭＦカゼミーロ（マンチェスターＵ）、ＦＷヴィニシウス（Ｒマドリード）らが順調に選ばれたが、最大のサプライズはＦＷネイマール（サントス）が２３年１０月以来、２年７か月ぶりに招集されて自身４度目のＷ杯に臨むこと。アンチェロッティ監督は「最近、フィジ