モデルの島村みやこさんが5月18日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる女の子を出産したことを報告しました。【写真を見る】【 島村みやこ 】「“命を産む”ことは奇跡」ハプニング乗り越え第2子長女の出産を報告「授かる前に流産を経験…無事に会える日まで毎日不安」投稿の中で島村さんは、「お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが昨日、第二子となる女の子を出産いたしました」と綴りました。妊娠中にすぐ報告し