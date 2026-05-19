ヴィクトリアマイルで１１着に敗れたボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は放牧に出る。管理する手塚貴久調教師が１９日、明かした。今後は夏に一戦を挟むか検討される。重賞２着７回の同馬は、悲願のタイトル獲得へＧ１に挑んだが、１着から０秒８差の１１着に終わった。指揮官は「いい競馬だったよ。少し切れ負けしただけ」と振り返った。