災害時のデマ拡散や詐欺、性的脅迫といったＳＮＳに潜むリスクを疑似体験できる無料ゲームが相次いでインターネットで公開されている。ＳＮＳ利用の低年齢化が進む中、子どもが被害に遭うリスクは高まっており、学校の授業に導入する動きもある。（浜田萌、浦上華穂）慶大生ら制作架空の町に台風が直撃し、ＳＮＳ上には水没した町の画像や「助けてください。住所は……」といった救助要請が投稿、拡散されている。果たしてこの