「所得税がかからない年収だから大丈夫」と安心していた母のもとに、役所から住民税申告の案内が届き戸惑った経験をお持ちの人もいるかもしれません。 結論からお伝えすると、所得税が非課税でも住民税は課税対象となる場合があり、申告義務も別途発生します。 本記事では、65歳以上の年金受給者が月18万円（年216万円）でも所得税が非課税になる仕組みと、住民税の申告が必要になる理由、そして家族としてできる対