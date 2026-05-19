待ちに待った家族4人でのUSJ旅行。新幹線に乗って東京から大阪へ向かう道中で、名古屋の義理の親から「せっかくこっち方面に来るなら、ちょっと寄っていきなさいよ」と悪気のないお誘いされたら、孫の顔を見せたい気持ちはある一方で、頭をよぎるのは「交通費」の現実ではないでしょうか。 「東京から名古屋まできっぷを買って、また名古屋から大阪まで買い直すの？ 家族4人分だと痛い出費になりそうだな」と、ため息をつく