近年は早朝保育や延長保育が充実している幼稚園が増えています。小規模保育園の受け入れ先として幼稚園が指定されていることもあり、働いていても子どもを幼稚園に通わせられるのでは？と考える人もいるのではないでしょうか。 実際、筆者の子どもは2歳まで小規模保育園を利用しており、3歳からは私立の幼稚園を利用しています。 本記事では、フルタイムの共働き世帯が子どもを幼稚園に通わせることは可能なのか？実