保育料は、年収で自動的に決まるものと思っていませんか？ 実は、手続きや申請状況によっては保育料が大きく変わる場合があります。 ある共働き家庭では、これまで月3万円だった保育料が、突然7万円に増加しました。原因は収入ではなく、たった1つの申請漏れです。本記事では、保育料が上がる仕組みや見落としがちなポイント、保育料の負担を抑えるための制度について具体的に解説します。 突然の値上げ……保育料