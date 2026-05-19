歌手・女優のナナの自宅に押し入った強盗に対し、検察が懲役10年という重刑を求刑した。5月19日、議政府（ウィジョンブ）地検・南楊州（ナミャンジュ）支庁は、強盗傷害の罪で起訴された30代の男Aに対する公判を開き、懲役10年を求刑した。【写真】エグい“食い込み”のナナ検察は「被告人は凶器を所持して住居に無断侵入し、女性被害者たちを脅迫するという犯行に及んだ。厳重な処罰が必要だ」と主張した。一方、Aの弁護人は「窃