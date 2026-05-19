芸能界引退を宣言した俳優チャン・ドンジュをめぐる状況が、ますます複雑化している。突然の引退発表に続き、多額の借金告白やさまざまな疑惑、所属事務所の強硬対応まで重なるなか、今回はポータルサイトのプロフィール表示の変化まで確認され、混乱が広がっている。【関連】引退宣言後、チャン・ドンジュ「金貸しに殴られた」先立ってチャン・ドンジュは、自身のSNSを通じて「今日を最後に、俳優チャン・ドンジュとしての人生を