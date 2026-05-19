【モデルプレス＝2026/05/19】女優の井川遥が19日、都内で行われたFANCL「老化への挑戦」事業戦略＆新CM発表会に出席。健やかな美しさの秘訣を明かした。【写真】井川遥、ロングコートから美脚スラリ◆井川遥、美と健康の秘訣明かす健やかに美しくいるための秘訣を聞かれた井川は「健やかさって何だろうって考える時に、肌艶ですとか、姿勢ですとか、ポジティブなオーラ、そういったものを感じ取って“あの人、健やかだわ”って感