◇ナ・リーグドジャース0−1パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦で打線が振るわず零敗を喫し連勝が5でストップ。首位攻防初戦を落とし、2位に転落した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は6回の走塁に言及した。0−1の6回2死からキム・ヘソンが右前打で出塁すると、大谷の放った打球はボテボテのゴロで三塁線に転がり、捕手・ドゥランが一塁に悪送球。一塁走