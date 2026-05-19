「マリナーズ６−１ホワイトソックス」（１８日、シアトル）ホワイトソックスが完敗で連勝が２でストップ。貯金１に逆戻りとなった。村上宗隆内野手は３打数２安打１四球と２試合ぶりのマルチ安打をマークするも、ベナブル監督が三回の守備中に球審に抗議して退場処分を受けるハプニングも重なった。指揮官が激高したのは三回だった。２死一塁からアロザレーナの左翼フェンス直撃の打球で一塁走者が一気にホームへ。中継プレ