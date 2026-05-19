女優の黒柳徹子（92）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した仏俳優のジャン・レノ（77）に特技を披露した。黒柳から「ご存じの日本語はありますか？」と聞かれると、親日家のジャン・レノは日本語で「少し」と回答。続けて「私はあなたを愛してます」と話すと、黒柳は「凄い！それができるんだったら、あとは何も言うことはないですよね」と感心した。自叙伝的ひとり舞台「らくだ