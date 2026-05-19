CORTIS（コルティス）が、米ビルボード自己最高順位を更新した。米国の音楽専門メディア・ビルボードは18日、公式サイトのチャート予告記事で、CORTISの2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」が、メインアルバムチャートの「ビルボード200」（23日付）で3位にランクインしたことを報じた。発表初週の販売量は8万1500枚、ストリーミング回数を換算した販売量（SEAユニット）は5500枚と集計された。昨年8月にデビュー。CORTISは、プロジェ