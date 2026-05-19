「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースが完封負けで首位陥落。先発の山本由伸投手は７回１失点と好投するも４敗目。試合後には「初回に失投してホームランを打たれているようではダメ」と悔しさをにじませた。首位攻防戦でも「いつもと変わらない意識で試合に入りました」と山本。初回、まさかの被弾から幕を開けた。先頭のタティスを遊直に打ち取った山本だったが、続くアンドゥハーに左翼へソロ