福岡高裁最大2.10倍の「1票の格差」を是正せずに実施された2月の衆院選は憲法違反として、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分各県の有権者が選挙の無効を求めた訴訟の判決で、福岡高裁（高瀬順久裁判長）は19日、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に起こした計16件の訴訟で、2件目の判決。2月の衆院選は新区割りで実施された2回目の選挙で、2.06倍で最高裁が「合憲」と判断した前回2024年選挙より格差がや