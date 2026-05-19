【ワシントン＝関根晃次郎】トランプ米大統領が今年２月、回転寿司（ずし）大手「くら寿司」の米国現地法人の株式を取得していたことがわかった。米政府職員の利益相反行為などを監視する独立機関・米政府倫理局（ＯＧＥ）が、トランプ氏の申告書類として公開した。開示書類によると、トランプ氏が購入したのは米国でくら寿司の店舗を運営している「くら寿司ＵＳＡ」の株式。取得額は、約１００万ドル（約１・６億円）超〜５０