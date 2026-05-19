二宮和也（42）が19日、都内で「シークレットNGハウスシーズン2」配信前イベントに登壇した。二宮とオードリー若林正恭（47）がMCを務め、参加者たちが「ある行動」を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティー。シーズン2のプレーヤーは俳優の佐藤健、本田翼、Hey！Say！JUMP伊野尾慧、若槻千夏、平成ノブシコブシ吉村崇、オードリー春日俊彰、ウエンツ瑛士、乃木坂46一ノ瀬美空。パワーアップした今作にちなみ、自身