アウトドアシーンや日常使いに役立つ全11アイテムとセットを用意新型（60系）RAV4向けの純正アクセサリーが2026年5月19日、「トヨタ アップグレード ファクトリー」で提供開始されました。アウトドアや日常使いに役立つ全11アイテムが用意されています。主なアイテムと価格（消費税込み）は以下の通りです。 【画像】ドライブ＆日常使いで役立つRAV4のアクセサリー（18枚）・サイドストレージランタン：1万1000円・モールパネ