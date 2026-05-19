ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」のフラッグシップモデル『JBL Tour One M3』および『JBL Tour Pro 3』に新色「グリーン」を追加し、5月21日より販売することを発表した。あわせて、ファームウェアアップデートによる音質および操作性の刷新も実施される。 【画像あり】渋めのグリーンでオトナな雰囲気 新たに追加されるカラーは深みのあるグリ