○ツインズ6−3アストロズ●＜現地時間5月18日ターゲット・フィールド＞ヒューストン・アストロズが2連敗を喫し、今季最多に並ぶ借金11。先発登板した今井達也投手（27）は5回途中3失点という投球で今季2敗目が記録された。中5日で登板した今井は初回三者凡退の好スタートを切ったが、2回表の一死から5番ベルに4号先制ソロを被弾。外角高めに甘く浮いたチェンジアップを打たれ、中堅バックスクリーンへ飛距離429フィ