NAZEが、デビュー作となる1stミニアルバム『NAZE』を本日5月19日に日本でパッケージリリース。また、収録曲「Pretty Pink Socks」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】NAZE、1stミニアルバム『NAZE』収録曲「Pretty Pink Socks」MV） 本作は、大きな夢や幻想的な物語ではなく、“今を生きている NAZE”の時間を映し出した作品。ローファイなグルーヴの上に、鮮明な“今”のNAZEの物語を詰め